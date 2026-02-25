إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:25 م 25/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والزيت، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والبطاطس، والسمك البلطي، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الزيت والعدس والفول المعبأ اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

