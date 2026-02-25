ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والزيت، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والبطاطس، والسمك البلطي، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

