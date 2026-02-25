إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:56 ص 25/02/2026 تعديل في 12:07 م

الأسمنت

انخفضت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36040.25 جنيه، بتراجع 35.78 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38023.24 جنيه، بزيادة 133.7 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3940.97 جنيه، بتراجع 112.78 جنيه.

