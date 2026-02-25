إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 25 فبراير 2026

كتب : أحمد الخطيب

02:29 م 25/02/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7958 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8023 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7024 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6021 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56192 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

أقرا أيضا:

هل توقفت محال الذهب عن بيع السبائك صغيرة الوزن؟ الشعبة تجيب

بورصة مصر تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيبها دوليا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية عيار18

