ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والعدس، والأرز السائب، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، بينما انخفضت أسعار الفول السائب، والمكرونة، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.73 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.83 جنيه، بزيادة 3.43 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.36 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.06 جنيه، بزيادة 3.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.62 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.88 جنيه، بتراجع 4.53 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.08 جنيه، بزيادة 1.93 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.19 جنيه، بزيادة 6.3 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.28 جنيه، بتراجع 93 قرشًا

كيلو الدواجن الطازجة: 112.51 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الأرز السائب: 26.3 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.98 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.89 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 280.37 جنيه، بتراجع 3.97 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.13 جنيه، بزيادة 2.16 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 100.08 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.

أقرا أيضا:

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم