اتحاد منتجي الدواجن ينفي اتهامات الاحتكار والتلاعب بالأسعار

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الدواجن ومنتجاتها سواء البيض أو الكتاكيت تُعد سلعًا حية شديدة المرونة، تتأثر بالصعود والهبوط بشكل يومي، ولا تقبل الاحتكار أو التخزين بأي شكل من الأشكال.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "أون"، إلى أن الحديث عن احتكار الدواجن غير منطقي على الإطلاق، مستبعدًا تمامًا فكرة تخزين سلعة حية، سواء من حيث العمر المحدد للدواجن أو التكلفة أو المخاطر المرتبطة بذلك.

وأوضح الزيني، أن القطاع يضم نحو 30 ألف منتج، وهو رقم ضخم يجعل من المستحيل عمليًا الاتفاق على سعر موحد لسلعة حية، مما ينفي أي اتهامات بوجود تحكم أو تلاعب من جانب أفراد أو جهات بعينها، ومؤكدًا أن طبيعة الإنتاج الواسعة والمتنوعة تحول دون إمكانية السيطرة على الأسعار من قبل مجموعة محدودة.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن مصر تنتج يوميًا نحو 4.5 مليون كتكوت، لافتًا إلى أن عمر الكتكوت لا يتجاوز ساعات قليلة، وهو ما يعكس الطبيعة السريعة والمتغيرة للإنتاج داخل المنظومة، ومضيفًا أن هذه الوفرة في الإنتاج اليومي تجعل من المستحيل تخزين الكتاكيت أو التحكم في توزيعها بشكل احتكاري.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار الحالي الذي تجاوز سعر الكيلو حاجز 100 جنيه، أوضح الزيني أن الأزمات التي شهدها القطاع في السنوات الماضية كانت مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي، حيث ارتبطت سابقًا بمشكلات في دوائر الإنتاج وأزمة العملة الأجنبية، بينما يختلف المشهد الآن.

وعزا نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الارتفاع الحالي إلى زيادة الإقبال على الشراء مع دخول شهر رمضان، مؤكدًا أن الدواجن سلعة تخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، ولا توجد أي جهة أو شخص قادر على التحكم في أسعارها بشكل مطلق.