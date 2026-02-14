إعلان

اتحاد منتجي الدواجن ينفي اتهامات الاحتكار والتلاعب بالأسعار

كتب : داليا الظنيني

11:49 م 14/02/2026

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الدواجن ومنتجاتها سواء البيض أو الكتاكيت تُعد سلعًا حية شديدة المرونة، تتأثر بالصعود والهبوط بشكل يومي، ولا تقبل الاحتكار أو التخزين بأي شكل من الأشكال.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "أون"، إلى أن الحديث عن احتكار الدواجن غير منطقي على الإطلاق، مستبعدًا تمامًا فكرة تخزين سلعة حية، سواء من حيث العمر المحدد للدواجن أو التكلفة أو المخاطر المرتبطة بذلك.

وأوضح الزيني، أن القطاع يضم نحو 30 ألف منتج، وهو رقم ضخم يجعل من المستحيل عمليًا الاتفاق على سعر موحد لسلعة حية، مما ينفي أي اتهامات بوجود تحكم أو تلاعب من جانب أفراد أو جهات بعينها، ومؤكدًا أن طبيعة الإنتاج الواسعة والمتنوعة تحول دون إمكانية السيطرة على الأسعار من قبل مجموعة محدودة.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن مصر تنتج يوميًا نحو 4.5 مليون كتكوت، لافتًا إلى أن عمر الكتكوت لا يتجاوز ساعات قليلة، وهو ما يعكس الطبيعة السريعة والمتغيرة للإنتاج داخل المنظومة، ومضيفًا أن هذه الوفرة في الإنتاج اليومي تجعل من المستحيل تخزين الكتاكيت أو التحكم في توزيعها بشكل احتكاري.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار الحالي الذي تجاوز سعر الكيلو حاجز 100 جنيه، أوضح الزيني أن الأزمات التي شهدها القطاع في السنوات الماضية كانت مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي، حيث ارتبطت سابقًا بمشكلات في دوائر الإنتاج وأزمة العملة الأجنبية، بينما يختلف المشهد الآن.

وعزا نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الارتفاع الحالي إلى زيادة الإقبال على الشراء مع دخول شهر رمضان، مؤكدًا أن الدواجن سلعة تخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، ولا توجد أي جهة أو شخص قادر على التحكم في أسعارها بشكل مطلق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
مسؤولون أمريكيون: ترامب ونتنياهو اتفقا على قطع صادرات النفط الإيرانية للصين
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: ترامب ونتنياهو اتفقا على قطع صادرات النفط الإيرانية للصين
كبير مستشاري ترامب: نعمل مع مصر والسعودية والإمارات لإنهاء حرب السودان
شئون عربية و دولية

كبير مستشاري ترامب: نعمل مع مصر والسعودية والإمارات لإنهاء حرب السودان
مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"
أخبار المحافظات

حبس 6 وتمثيل الواقعة واستدعاء العمدة.. آخر تطورات قضية "شاب ميت عاصم"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان