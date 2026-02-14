إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : مصراوي

06:09 م 14/02/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 14-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي
انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4480 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5760 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6720 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7680 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238848 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
اليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.43% إلى نحو 5042 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
أخبار مصر

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
الموضة

قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حوادث وقضايا

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان
أخبار مصر

قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان