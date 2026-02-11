إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

03:30 م 11/02/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.34% عند مستوى 49700 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.5 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 200.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.16% عند مستوى 50376 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

