رئيس البورصة: المتوسط لقيمة التداول يسجل 6.9 مليار جنيه يوميا

كتب : ميريت نادي

04:23 م 11/02/2026

الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية

كتبت- ميريت نادي:

تناول إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أبرز مؤشرات الأداء السوقي وخطط التطوير التي تعكس القدرة على جذب الاستثمارات وتنويع قاعدة المستثمرين وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات البورصة لدعم السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح في بيان صادر اليوم ملامح التطوير وتعزيز كفاءة السوق، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي لقيمة التداول سجل 6.9 مليار جنيها يوميا، وهو ما يؤهل السوق لاستقبال الأدوات المالية الجديدة.

وكذلك إضافة نظام "التداول المستمر" على الأذون والسندات الحكوميةGFIT، يشجع الأفراد على الشراء والبيع بصورة أكبر.

وأشار عزام إلى نجاح الجلسات التجريبية للتداول على السندات وأذون الخزانة بنظام التداول المستمر، على أن ينطلق أول يوم تداول فعلي عليها بداية الأسبوع المقبل.

وأكد أن بدء تداول المشتقات على مؤشر EGX30 سيكون في الأول من مارس المقبل، بعقود تمتد لثلاثة أشهر، وفي نفس الوقت عقود تمتد لستة أشهر، والتوسع لاحقاً في مشتقات EGX70 بعد تحسن مستويات السيولة.

وأوضح إسلام أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عملت على تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتم الانتهاء منه، بعد عقد اجتماع موسع مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، وجارٍ مواءمة هذه الأنظمة للربط بالنظام الجديد عبر FIX.

ويتم العمل على تنفيذ خطة حالية تشمل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير XBRL وتطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول لرفع كفاءة السوق، وفق ما قاله إسلام.

إسلام عزام رئيس البورصة المصرية مؤشرات الأداء السوقي تنويع قاعدة المستثمرين

