رئيس كابجيميني بمصر: 23 مليار يورو استثمارات المجموعة سنويا

كتبت- آية محمد:

تصوير- محمد معروف:

قال حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني "Capgemini"، بمصر العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية، إن الشركة تحقق حجم أعمال سنوي يتجاوز 23 مليار يورو، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سيف الدين، لـ "مصراوي"، أن الشركة تعد واحدة من الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، حيث يقع مقرها الرئيسي في باريس، وتعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، ويبلغ عدد موظفيها ما يزيد على 440 ألف موظف.

وأضاف أن الشركة قررت دخول السوق المصري في عام 2022 في إطار استثمار أجنبي مباشر يستهدف تقديم خدماتها لعملائها خارج مصر، معتمدًا بشكل أساسي على تعيين كوادر مصرية في مجالات متعددة، سواء في القطاع الصناعي أو في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التعاون مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية من خلال اتفاقيات وشراكات مختلفة.

وأشار إلى أن كابجيميني بدأت أعمالها في مصر بنحو 30 موظفًا في عام 2022 ونجحت في التوسع بشكل سريع، حيث وصل عدد العاملين إلى نحو 1200 موظف حاليًا، مع خطط لزيادته إلى نحو 1600 موظف بنهاية العام الجاري على أن يستمر التوسع خلال العام المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار مصر جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي المميز، وتوافر أعداد كبيرة من الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث يتخرج سنويًا نحو 100 ألف خريج من الجامعات في هذه التخصصات، إلى جانب وجود كوادر تمتلك مهارات لغوية متعددة، من بينها الإنجليزية والفرنسية، ما يسهم في دعم أعمال الشركة في أسواق الخليج والأسواق الدولية.

وأضاف أن البنية التحتية الرقمية التي تم تطويرها على مدار السنوات الماضية، إلى جانب التكلفة التنافسية، أسهمت في تعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة وبسرعات كبيرة، فضلًا عن زيادة القدرة التنافسية لمصر في تصدير الكفاءات التكنولوجية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد سيف الدين أن هذه التقنيات أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أهمية التعامل معها من خلال الفهم والتعلم المستمر، قائلًا إن أي تكنولوجيا جديدة تثير المخاوف يجب أولًا استيعابها بشكل جيد.

وأشار إلى ضرورة استمرار تطوير المهارات والتعلم الدائم للتكنولوجيات الحديثة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الشركات والقطاع الأكاديمي في نشر الوعي بمزايا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توضيح مخاطره، لتحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات والاستخدام المسؤول لها.