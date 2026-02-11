إعلان

رئيس كابجيميني بمصر: 23 مليار يورو استثمارات المجموعة سنويا

كتب : آية محمد

05:10 م 11/02/2026

شركة كابجيميني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

تصوير- محمد معروف:

قال حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني "Capgemini"، بمصر العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية، إن الشركة تحقق حجم أعمال سنوي يتجاوز 23 مليار يورو، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سيف الدين، لـ "مصراوي"، أن الشركة تعد واحدة من الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، حيث يقع مقرها الرئيسي في باريس، وتعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، ويبلغ عدد موظفيها ما يزيد على 440 ألف موظف.

وأضاف أن الشركة قررت دخول السوق المصري في عام 2022 في إطار استثمار أجنبي مباشر يستهدف تقديم خدماتها لعملائها خارج مصر، معتمدًا بشكل أساسي على تعيين كوادر مصرية في مجالات متعددة، سواء في القطاع الصناعي أو في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التعاون مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية من خلال اتفاقيات وشراكات مختلفة.

وأشار إلى أن كابجيميني بدأت أعمالها في مصر بنحو 30 موظفًا في عام 2022 ونجحت في التوسع بشكل سريع، حيث وصل عدد العاملين إلى نحو 1200 موظف حاليًا، مع خطط لزيادته إلى نحو 1600 موظف بنهاية العام الجاري على أن يستمر التوسع خلال العام المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار مصر جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي المميز، وتوافر أعداد كبيرة من الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث يتخرج سنويًا نحو 100 ألف خريج من الجامعات في هذه التخصصات، إلى جانب وجود كوادر تمتلك مهارات لغوية متعددة، من بينها الإنجليزية والفرنسية، ما يسهم في دعم أعمال الشركة في أسواق الخليج والأسواق الدولية.

وأضاف أن البنية التحتية الرقمية التي تم تطويرها على مدار السنوات الماضية، إلى جانب التكلفة التنافسية، أسهمت في تعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة وبسرعات كبيرة، فضلًا عن زيادة القدرة التنافسية لمصر في تصدير الكفاءات التكنولوجية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد سيف الدين أن هذه التقنيات أصبحت واقعًا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أهمية التعامل معها من خلال الفهم والتعلم المستمر، قائلًا إن أي تكنولوجيا جديدة تثير المخاوف يجب أولًا استيعابها بشكل جيد.

وأشار إلى ضرورة استمرار تطوير المهارات والتعلم الدائم للتكنولوجيات الحديثة، مؤكدًا أهمية التعاون بين الشركات والقطاع الأكاديمي في نشر الوعي بمزايا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توضيح مخاطره، لتحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات والاستخدام المسؤول لها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس كابجيميني بمصر حسام سيف الدين شركة كابجيميني بمصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
أخبار مصر

المسلماني مهنئًا ضياء رشوان: سنعمل معًا من أجل إعلام وطني قوي
سويسرا في مرمى نيران ترامب: "تواصل استغلال أمريكا تجاريًا"
شئون عربية و دولية

سويسرا في مرمى نيران ترامب: "تواصل استغلال أمريكا تجاريًا"
رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
أخبار مصر

رئيس الوزراء يبحث مع وزير المالية تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد
3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء