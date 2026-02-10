كيوساكي: الفضة مرشحة لمستويات قياسية والدولار في أزمة

أكد روبرت كيوساكي رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، تمسكه بتوقعه السابق بوصول سعر الفضة إلى نحو 200 دولار للأوقية أو أكثر خلال عام 2026، في ظل ما وصفه بتزايد الضغوط التي يواجهها الدولار الأمريكي.

وكتب كيوساكي، في منشور له على منصة إكس، أن الدولار الأمريكي يمر بأزمة حقيقية، معتبرًا أن مدخري العملات الورقية هم "الخاسر الأكبر" خلال المرحلة المقبلة.

وكان كيوساكي قد توقع في نوفمبر الماضي صعود سعر الفضة إلى 200 دولار للأوقية خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد يتيح للمستثمرين تحقيق مكاسب كبيرة في حال تحققه.

وتأتي تصريحات كيوساكي في وقت شهدت فيه أسعار الفضة تقلبات حادة، إذ تجاوزت في وقت سابق مستوى 121 دولارًا للأوقية قبل أن تتراجع مؤخرًا وتسجل نحو 84 دولارًا للأوقية.

وأوضح أنه عزز استثماراته في الفضة، بعدما اشترى 600 قطعة إضافية من عملات"US Silver Eagles"، في ظل تداول المعدن الأبيض حاليًا قرب هذه المستويات.

