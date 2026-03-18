انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4813 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6188 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7220 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8251 جنيهًا للجرام.





سعر جنيه الذهب

وتراجع ٫سعر الجنيه الذهب إلى 57760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82510 جنيهات.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256606 جنيهات.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 412550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4884 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.