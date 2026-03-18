أسعار الرنجة والفسيخ في أبرز 4 سلاسل تجارية قبل عيد الفطر
كتب : آية محمد
تفاوتت أسعار الرنجة والفسيخ في أبرز 4 سلاسل تجارية مع استعداد المصريين لاستقبال عيد الفطر، حيث تظل هذه الأصناف جزءًا أساسيًا من وجبات العيد، متفوقة على الدواجن واللحوم.
ويرصد "مصراوي" في السطور التالية أحدث أسعار الرنجة والفسيخ في 4 سلاسل تجارية شهيرة:
كارفور
رنجة سوبر جامبو – كيلو: 169.95 جنيه.
رنجة مدخنة أبو السيد – كيلو: 350 جنيهًا.
رنجة مجففة – كيلو: 300 جنيه.
رنجة مدخنه فاكيوم- كيلو: 350 جنيهًا.
رنجة فيليه بدون زيت- كيلو: 650 جنيهًا.
الزهراء فسيخ سمكة كاملة – 350 - 400 جرام: 199.95 جنيه.
الزهراء فسيخ فيليه في زيت - 350 جرام: 349.95 جنيه.
ماركت محمود الفار
رنجه نشو- 1 كيلو: 125 جنيهًا.
رنجة مدخنة لوكس – 500 جرام: 150 جنيهًا.
فيليه الرنجة بدون زيت – 250 جرام: 162 جنيهًا.
رنجة عيار 24 تصدير – 500 جرام: 175 جنيهًا.
الزهراء فسيخ بوري - 300- 350 جرام: 185 جنيهًا.
الزهراء فسيخ بوري - 650 جرام: 395 جنيهًا.
الزهراء فيليه فسيخ بالزيت – 500 جرام: 499.98 جنيه.
سوبر ماركت مترو
سى فوود رنجه فيليه برطمان – 350 جرام: 219.99 جنيه.
رنجه هولندي – 1 كيلو: 299.99 جنيه.
نور رنجة مدخنة فاكيوم – 1 كيلو: 407.5 جنيه.
سى فوود فسيخ مخلي برطمان - 350 جرام: 474.99 جنيه.
فسيخ لحم فى الزيت - 1 كيلو: 1299.99 جنيه.
سى فوود فسيخ كامل – 1 كيلو: 719.99 جنيه.
سى فوود فسيخ مخلي- 1 كيلو: 999.99 جنيه.
سوبر ماركت سعودي
أبو السيد رنجة مدخنة - 0.35 جرام: 64.4 جنيه.
نور رنجة مدخنة فاكيوم - 0.25 جرام: 63 جنيهًا.
أبو السيد رنجة مدخنة فاكيوم- 0.25 جرام: 48.5 جنيه.
رنجة فيليه- 0.25 جرام: 165 جنيهًا.
سي ستار فسيخ فيليه - 325 جرام: 389.75 جنيه.
سمك فسيخ فيليه بلدي مملح في الزيت - 0.25 كجم: 237.5 جنيه.
