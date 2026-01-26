إعلان

البترول": تصدير 150 ألف متر مكعب غاز مسال لصالح "شل" إلى تركيا

كتب : أحمد الخطيب

02:11 م 26/01/2026

الغاز الطبيعي

كتب- أحمد الخطيب:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر يناير 2026 لصالح شركة "شل" العالمية، وذلك من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG). تبلغ الكمية 150 ألف متر مكعب، وحملت على متن الناقلة "METHANE BECKI ANNE" المتجهة إلى أحد موانئ تركيا.

ويأتي تصدير هذه الشحنات في إطار حرص مصر على الوفاء بتعاقداتها مع الشركاء الأجانب، وتحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية؛ دعمًا لدور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

