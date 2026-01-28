إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب

كتب : آية محمد

02:56 م 28/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والبطاطس، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، والعدس، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الدقيق والسكر والعدس والجبن اليوم بالأسواق

قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

