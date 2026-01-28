سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 يناير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 8057 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8011 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7009 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 6008 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56077 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.