"سمنة طوبة".. هل ترتفع أسعار الزبدة البلدي مع اقتراب شهر رمضان؟

كتبت- دينا خالد:

قال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الوقت الحالي يعد موسم شراء الزُبد والسمن عند كثير من المواطنين، حيث يتزامن موسم شهر "طوبة" مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف شرابية، أنه على الرغم من تداخل المواسم وزيادة الطلب على السمن والزبد مازالت الأسعار عند مستوياتها الطبيعية.

وأرجع شرابية، استقرار الأسعار إلى وفرة المعروض واستقرار أسعار الأعلاف، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فأي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تراجع الطلب.

وأشار شرابية، إلى أن سعر "صفيحة" القشدة البقري نحو 2500 جنيه تنتج حوالي 12 كيلو زبدة ليكون صافي الصفيحة 9 كيلو سمن بقري بسعر 277 جنيها للكيلو.

وأوضح شرابية، أن سعر "صفيحة" القشدة الجاموسي نحو 3000 جنيه تنتج حوالي 12 كيلو زبدة ليكون صافي الصفيحة 9 كيلو سمن جاموسي بسعر 333 جنيها للكيلو.

وأكد شرابية، على أن الأسعار لم تشهد أي زيادات جديدة في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث الأسعار الحالية في مستويات مقبولة.