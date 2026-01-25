إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الفول والدقيق والحديد والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:34 م 25/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والفول، والدقيق، والسكر، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

160 جنيهًا لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور

28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والسكر اليوم بالأسواق

سعر الذهب بمصر يواصل الصعود ويسجل أعلى مستوى تاريخي بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

