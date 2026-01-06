بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، "لمصراوي"، إن أسعار الكتاكيت شهدت قفزات متتالية خلال الأيام الماضية، ليتجاوز سعر الكتكوت نحو 29 جنيهًا.

وأضاف السيد، أن سعر الكتكوت الواحد ارتفع من مستوى يتراوح بين 7 و12جنيها الشهر الماضي، ليت حاليًا إلى أكثر من 29 جنيهًا، بزيادة تتراوح بين 17 و22 جنيها، بما يعادل نحو 250 إلى 300% خلال شهر.

وأضاف السيد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة الطلب على الكتاكيت في ظل دخول المربيين دورات جديدة استعدادا لشهر رمضان.

ويرى السيد، أن هذا الارتفاع الكبير في سعر الكتكوت غير مبرر، حيث أن السوق يشهد وفرة في الإنتاج ولا يوجد أي أزمات.

وأكد السيد أن آليات العرض والطلب يجب أن تكون أكثر انضباطًا، خاصة في ظل استقرار مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الكتاكيت تنعكس مباشرة على أسعار الدواجن للمستهلكين.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

