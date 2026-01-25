موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب بمحافظة الجيزة عن موعد صدور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف المختلفة للنقل، وذلك بعد انتهاء الامتحانات وبدء إجازة نصف العام الدراسي 2026.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف النقل بالجيزة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة واعتمادها رسميًا، لتكون متاحة للطلاب داخل المدارس، كما ستتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من هنا

طرق الاستعلام عن النتائج

وأوضحت المديرية أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها، بعدة طرق:

داخل المدارس: من خلال كشوف رسمية توضع داخل المدارس لجميع الطلاب.

عبر الموقع: من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وإدخال الاسم والرقم القومي للطالب، على الرابط التالي: اضغط هنا





