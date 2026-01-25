إعلان

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والسكر اليوم بالأسواق

كتب : مصراوي

12:01 م 25/01/2026

أسعار الفول

كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار اللحوم، والفول السائب، والجبن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والدواجن، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 65.44 جنيه، بزيادة 4.16 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.98 جنيه، بزيادة 1.34 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.78 جنيهًا، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 38.2 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.25 جنيه، بزيادة 97 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.3 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.77 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115.27 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 413.81 جنيه، بتراجع 8.3 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.9 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.78 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 54.22 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.94 جنيه، بتراجع 4.51 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.06 جنيه، بتراجع 12.01 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.51 جنيه، بزيادة 31 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 100.13 جنيه، بتراجع 11.39 جنيه.

