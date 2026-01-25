إعلان

آبي أحمد: إثيوبيا أصبحت أقوى بكثير.. والتحديات لن تؤدي إلا لتسريع تقدمنا

كتب : مصراوي

01:08 م 25/01/2026

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

وكالات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن القوات الجوية الإثيوبية، اكتسبت قدرة قتالية هائلة من الجيل الرابع، مشيرًا إلى أنها ستنتقل إلى الجيل الخامس بحلول عام 2030.

وفي كلمته اليوم خلال الاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية، أكد رئيس الوزراء على الدور التاريخي والمعاصر لهذه القوات في حماية إثيوبيا والمساهمة في السلام في جميع أنحاء أفريقيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وتابع آبي أحمد أن إثيوبيا ستدافع بحزم عن سيادتها، مضيفًا: "بينما تُبقي الدولة أبوابها مفتوحة للأصدقاء، يجب عليها أيضاً أن تضمن إغلاقها بإحكام في وجه أولئك الذين يهددون وحدتها وكرامتها ومصالحها الوطنية".

وأشار إلى أن إثيوبيا قد تعلمت من التاريخ وما زالت مصممة على منع تكرار التحديات من القوى الخارجية والداخلية من خلال القوة واليقظة والوحدة، وتابع: "يجب على كل من الأصدقاء والخصوم أن يفهموا بوضوح أن إثيوبيا أقوى بكثير وأكثر قدرة وأكثر تقدماً مما توحي به التصورات القديمة".

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي تصريحاته بالتأكيد على أن مسار التنمية في إثيوبيا لا رجعة فيه وأن التحديات والعقبات قد تنشأ، لكنها لن تؤدي إلا إلى تسريع التقدم بدلاً من إيقافه، (وفق قوله).

أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي إثيوبيا القوات الجوية الإثيوبية

