ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، محققًا قمة قياسية جديدة، بمنتصف التعاملات الأحد 25-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4490 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5772 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6735 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7697 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239376 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4987 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.