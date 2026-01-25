إعلان

قبلة العالم في الشتاء.. شرم الشيخ "كامل العدد" في إجازة نصف العام

كتب : رضا السيد

01:36 م 25/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الاستمتاع على الشواطئ
  • عرض 3 صورة
    ممارسة الغوص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت شواطئ مدينة شرم الشيخ إقبالًا سياحيًا كبيرًا تزامنًا مع بداية إجازة نصف العام الدراسي، وسط رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل جميع الجهات المعنية لتأمين الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية، إلى جانب تكثيف حملات النظافة على مدار 24 ساعة، لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانتها السياحية العالمية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس غرفة المنشآت السياحية والفنادق بشرم الشيخ، إن المدينة تنافس كبرى المدن السياحية العالمية في جذب آلاف السياح لقضاء الإجازات والعطلات، خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي، لما تتمتع به من طقس دافئ، فضلًا عن تميز شواطئها بالمناظر الطبيعية الخلابة، والشعاب المرجانية المتنوعة والفريدة، مؤكدًا أن هذه المقومات جعلت شرم الشيخ وجهة مثالية لمحبي السباحة والاسترخاء.

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية والفنادق، في تصريح اليوم، أن المنتجعات السياحية بالمدينة تشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، إلى جانب الإقبال الملحوظ من السياحة الداخلية تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي، حيث استقبلت الفنادق عددًا كبيرًا من الحجوزات، لترتفع نسب الإشغال إلى أكثر من 90%، ما يؤكد أن شواطئ شرم الشيخ أصبحت الوجهة المفضلة لدى السائحين المصريين والأجانب.

وأشار إلى أن اهتمام القيادات السياسية والتنفيذية بمحافظة جنوب سيناء بالقطاع السياحي بوجه عام، ومدينة شرم الشيخ بوجه خاص، كان له مردود إيجابي على زيادة أعداد السياحة الوافدة، لافتًا إلى أن الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ والمقاصد السياحية، إلى جانب التحسن الملحوظ في مستوى الخدمات الفندقية، ساهم في تعزيز مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية مفضلة.

ولفت إلى أن السائحين يستمتعون بأشعة الشمس خلال رحلات السفاري الصحراوية، أو على متن المراكب البحرية التي تنطلق إلى محمية رأس محمد، لممارسة رياضة الغوص، والاستمتاع بما تزخر به المحمية من مزارات طبيعية وسياحية متنوعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرم الشيخ إجازة نصف العام جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش
اقتصاد

احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
زووم

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
شئون عربية و دولية

كارثة بيئية في السودان.. فئران نافقة تغطي ضفاف نهر عطبرة -فيديو وصور
موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
مدارس

موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
كاش باك وتخفيضات تضرب سوق السيارات.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه في
أخبار السيارات

كاش باك وتخفيضات تضرب سوق السيارات.. تراجع 9 طرازات حتى 295 ألف جنيه في

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش