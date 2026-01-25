8 ليال قبل رفع الأعمال.. كيف تحيي ليلة النصف من شعبان 2026؟

تحل ليلة النصف من شعبان 2026، مع مغرب الإثنين الأسبوع القادم 2 فبراير 2026م الموافق 14 من شعبان وتنتهي فجر الثلاثاء 3 فبراير 2026 الموافق 15 شعبان، ويحرص المسلمون فيها على الإكثار من الأدعية والأعمال الخيرية والصلوات والدعاء بما تحمله نفوسهم من أمنيات.

ويتساءل البعض عن كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

يقول الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركات في العام، مستدلا بما ورد من أحاديث حكم عليها بعض أهل الحديث بالحسن منها:

ما روي عن معاذ بن جبل، عن النبي ﷺ قال: (يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ). [أخرجه ابن حبان في "صحيحه".

وأضاف سلامة في رده لمصراوي: برنامجًا علميًا لهذه الليلة ليوم النصف من شعبان من عشر نقاط، لعل الله أن يشملنا جميعًا بمغفرته ورحمته وحبذا لو عممنا هذا البرنامج في جميع أيام السنة.

1-أجمع أولادك وأهلك في هذه الليلة وذكرهم بما فيها من الفضل والثواب والمغفرة والرحمة للخلق بحيث يستشعرون اطلاع الله عليهم.

2-تب إلى الله من كل ذنب وخطيئة مهما صغرت فالنبي ﷺ كان يستغفر الله ويتوب إليه وهو المعصوم.

3-علِّم أهلك وأنت معهم أن تسامح وتصفح، وعلِّمهم أن يطلبوا الصفح والمسامحة من كل من قاموا بإيذائه؛ لأن الليلة يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، ولا تدخل في خصام وجدال مع أحد حول فضل الليلة، فلا وقت للخصام في هذه الليلة.

ازرع فيهم ثقافة المسامحة وثقافة سلامة الصدر من الأحقاد.

4-أكثر من تلاوة القرآن ومن الصلاة على النبي محمد ﷺ في هذه الليلة فعند ابن حبان أن النبي ﷺ قال: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً).

5-أكثر من الدعاء والاستغفار في هذه الليلة وخصوصًا في الثلث الأخير من الليل واطلب كل ما تتمناه فلعله يقبل اليوم.

6-حافظ على الصلوات في أوقاتها في جماعة في المسجد وعلم زوجتك وبناتك أن يبادرنَّ بالصلاة في أول الوقت.

7-لا تضيع الليلة في مواقع التواصل الاجتماعي والتلفاز بل حاول الاستفادة القصوى من هذه الليلة.

8-أيقظ أهلك للصلاة الفجر في وقته وقم وأبنائك إلى المسجد لإدراك الجماعة.

9-اغتسل لصلاة الجمعة واذهب للمسجد مبكرًا وفي نفسك الثواب العظيم لمن بَّكر للمسجد في هذه الصلاة.

10-لا تنس ساعة الإجابة يوم الجمعة فاحرص ألا يفوت منك وقت دون دعاء وخصوصًا بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

