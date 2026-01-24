إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدقيق واللحوم والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:38 م 24/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والدقيق، والسكر، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 24-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

