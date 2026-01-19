إعلان

قفزة تاريخية للفضة.. أعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:42 م 19/01/2026

أسعار الفضة

سجلت أسعار الفضة مستوى قياسيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بزخم شرائي قوي في الأسواق العالمية، قبل أن تقلص مكاسبها مع جني الأرباح.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4% لتصل إلى 93.85 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار، في أعلى مستوى تسجله على الإطلاق.

وقبل أن تتراجع إلى حدود 93 دولارًا للأوقية، جاءت هذه القفزة السعرية امتدادًا لمكاسب نهاية الأسبوع الماضي، إذ كانت أسعار الفضة قد أغلقت عند مستوى 90 دولارًا للأوقية في بورصات المعادن العالمية، وذلك قبل عطلة نهاية.

وزاد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الفضة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية.

وكان ترامب قد أعلن السبت الماضي عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين في حال عدم السماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند، مما صعد حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك.

أسعار الفضة الفضة بورصات المعادن العالمية

