30 شركة عالمية ومحلية توقع مذكرات تفاهم ضمن مبادرة "الرواد الرقميون"

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من مذكرات التفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون".

والرواد الرقميون هي منحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية والشركات المتخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يأتي ذلك في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء القدرات الرقمية للشباب وإعداد كوادر مؤهلة في مختلف مجالات التكنولوجيا بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، وبحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التي يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وذلك في عدد من التخصصات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبراني والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.

وتشمل المبادرة برنامج الدبلوم المكثف "4 أشهر" وبرنامج الدبلوم المتخصص "9 أشهر"، وبرنامج الماجستير المهني "12 شهر" وبرنامج ماجستير العلوم "24 شهر".

وقع مذكرات التفاهم رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وممثلي 30 شركة من شركاء الصناعة لمبادرة الرواد الرقميون من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمي، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية ويسهم في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.

ويشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم ⁠إتاحة مواد تدريبية وقسائم امتحانات لأحدث المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة أفكار مشاريع التخرج المقدمة من الطلبة واقتراح أفكار لمشاريع التخرج تتماشى مع سوق العمل مع الإشراف على تنفيذ المشروعات والتوجيه التقني، وإتاحة فرص تدريب ميداني لطلبة المبادرة لتعزيز مهاراتهم التكنولوجية.

كما يشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم المشاركة في معارض التوظيف التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم سلسلة من الندوات التوعوية وورش العمل المتخصصة في مجالات المبادرة المختلفة، بالإضافة إلى ربط خريجي المبادرة بشبكة شركاء أعمال الشركات للحصول على فرص تدريب وفرص عمل، ودعم الوزارة في تنظيم ورعاية مسابقات سنوية من خلال المشاركة في إعداد الهاكاثون والتحكيم والتوجيه التقني وتقديم جوائز عينية للطلبة المشاركين لتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي.