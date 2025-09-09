كيف يؤثر قرار أوبك+ بزيادة إنتاجها 137 ألف برميل على أسعار النفط؟

كتبت- دينا كرم:

أعلنت ثماني دول أعضاء في تحالف "أوبك+" عن زيادة إنتاجها بنحو 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر 2025، وذلك ضمن إطار التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي سبق الإعلان عنها في أبريل 2023، مع الإبقاء على مرونة تعديل هذه الكميات جزئيًا أو كليًا تبعًا لتطورات السوق، فكيف ستتأثر أسعار النفط؟

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، لـ"مصراوي"، إن قرار أوبك+ لن يقود إلى تغيرات حادة في أسعار النفط، موضحًا أن التحالف استند في قراره إلى مؤشرات واضحة على تحسن الطلب العالمي، مع عودة نشاط المصانع وانتعاش حركة النقل، مما يعطي أن المنظمة تعني جيدُا أن الزيادات سيتم امتصاصها.

وأشار معطي، إلى أن أي تراجع قد يطرأ على الأسعار سيكون طفيفًا ولم يؤدي إلى هبوط كبير في الأسواق.

وأوضح معطي، أن أسعار النفط ستتحرك عند نفس المستويات الحالية أي في نطاق يتراوح بين 60 و75 دولارًا للبرميل، مع استبعاد حدوث طفرات سعرية كبيرة.

وأوضح معطي، أن ذلك يأتي في ظل ضغوط الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب على شركات النفط الصخري لزيادة الإنتاج بهدف السيطرة على التضخم، لافتًا إلى أن هذه السياسة من شأنها أن تبقي الأسعار تحت السيطرة.

وأكد علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار أوبك+ يستهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، مع ضمان مستويات ربحية مناسبة للدول المنتجة.

وأوضح الإدريسي "لمصراوي"، أن التحالف لا يريد أن تبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة لأن ذلك قد يؤثر على حركة السوق والمبيعات على المدى الطويل، وهو ما دفع التحالف إلى ضخ كميات إضافية حتى لا تتعرض لخسائر .

وأضاف الإدريسي أن دخول الخريف وبداية تراجع درجات الحرارة قد يخفض الاستهلاك قليلًا مما قد يؤدي إلى فائض طفيف في السوق.

وكانت هذه الدول قد أقرت في ديسمبر 2024 خطة تدريجية لزيادة الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من أبريل 2025، على أن تتزايد الكميات تدريجيًا حتى انتهاء التخفيضات الطوعية في سبتمبر 2026، لكن بعد اجتماع لاحق، تقرر مضاعفة الزيادة لتصل إلى 411 ألف برميل يوميًا بدلاً من 205 آلاف برميل يوميًا المتفق عليها سابقًا، وهو ما جرى تطبيقه بالفعل خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.

اقرأ أيضًا:

استطلاع رويترز: التضخم في مصر ينخفض إلى 12.7% في أغسطس

لراغبي الاستثمار في الفضة.. انتبه لـ "الدمغة" و"الفاتورة" قبل الشراء

تحذير ومخاطر.. كيف تنهي مصر برنامج صندوق النقد وتبدأ صفحة جديدة؟