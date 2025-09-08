كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر شركة "بي بي" في لندن، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "بي بي" البريطانية، و ذلك بهدف تقييم فرص تنفيذ برنامج لحفر خمس آبار استكشافية في أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر بالبحر المتوسط.

ووفق بيان الوزارة اليوم يستهدف برنامج الحفر تسريع تنمية وإنتاج احتياطيات الغاز الطبيعي من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة بمنطقة غرب دلتا النيل، على أن تبدأ عمليات الحفر العام القادم، مع إمكانية ربط الاكتشافات الجديدة بالتسهيلات القائمة عقب تقييم نتائج الحفر والموارد المحتملة.

وأكد الوزير أن الاتفاق مع شركة بي بي البريطانية يعكس قوة الشراكة الممتدة لأكثر من ستة عقود، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها الشركة مؤخرًا في البحر المتوسط بمصر.

وأضاف الوزير أن الاتفاق يأتي ضمن المحور الأول لاستراتيجية الوزارة لزيادة استثمارات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن مصر مستمرة في خلق مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية .

ويأتي هذا الاتفاق عقب نجاحات "بي بي" الاستكشافية الأخيرة في مصر، وتحقيق اكتشافين في بئر الغاز "فيوم-5" وبئر الاستكشاف "الكينج-2" ضمن مشروع غرب دلتا النيل.