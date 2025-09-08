إعلان

"اوراسكوم القابضة" توضح حقيقة سعيها لضم شركاتها تحت مظلة واحدة

02:58 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

شركة أوراسكوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أنها تقوم حاليًا بدراسة الجدوى لضم بعض الشركات والاستثمارات بالأخص المتوافقة مع أنشطة أوراسكوم للاستثمار، سواء من خلال الاستحواذ أو الدمج تحت كيان واحد بحسب بيان أرسلته للبورصة اليوم.

وجاء ذلك ردًا على الخبر المنشور تحت عنوان "نجيب ساويرس: نعتزم ضم جميع شركاتنا تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار".

واستكملت الشركة، أن الهدف من ضم شركاتها يأتي من أجل خلق كيان اقتصادي تنافسي وتعزيز قيمة السهم بما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ودعم البورصة المصرية.

وأكدت الشركة، أنها سوف تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية وأفضل السبل لنقل هذه الأصول، على أن يتم عرض النتائج على مساهمي الشركة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اوراسكوم القابضة الشركات والاستثمارات نجيب ساويرس البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة