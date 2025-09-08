"اوراسكوم القابضة" توضح حقيقة سعيها لضم شركاتها تحت مظلة واحدة

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أنها تقوم حاليًا بدراسة الجدوى لضم بعض الشركات والاستثمارات بالأخص المتوافقة مع أنشطة أوراسكوم للاستثمار، سواء من خلال الاستحواذ أو الدمج تحت كيان واحد بحسب بيان أرسلته للبورصة اليوم.

وجاء ذلك ردًا على الخبر المنشور تحت عنوان "نجيب ساويرس: نعتزم ضم جميع شركاتنا تحت مظلة أوراسكوم للاستثمار".

واستكملت الشركة، أن الهدف من ضم شركاتها يأتي من أجل خلق كيان اقتصادي تنافسي وتعزيز قيمة السهم بما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ودعم البورصة المصرية.

وأكدت الشركة، أنها سوف تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية وأفضل السبل لنقل هذه الأصول، على أن يتم عرض النتائج على مساهمي الشركة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.