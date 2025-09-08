الذهب يصل إلى أعلى مستوى تاريخي.. والأوقية تسجل 3615 دولارًا

كتب- أحمد والي:

سجّل سعر الذهب الفوري، اليوم الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3615 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، بعد صدور بيانات توظيف أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

وكان المعدن النفيس قد حقق آخر مستوى قياسي له يوم الجمعة عند 3599.89 دولارًا.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تتوقع الأسواق خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مع وجود احتمال نسبته 8% لخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

ويؤدي خفض الفائدة عادة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بجانب إضعاف الدولار، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمستثمرين الحاملين لعملات أخرى.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى تقرير التضخم الأميركي المقرر صدوره يوم الخميس، والذي قد يحدد ملامح قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن حجم الخفض المرتقب للفائدة.