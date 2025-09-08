إعلان

الرقابة المالية: لم نمنع نشر إفصاح بغرض بدء التداول لـ "فيركيم مصر"

12:37 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ليس لديها مانع من نشر شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات تقرير إفصاح بغرض بدء التداول على أسهمها.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، أن ذلك جاء بعد دراسة الهيئة للمستندات والتقرير المقدم الخاصة بعملية اندماج كلًا من شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية و شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية في شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

وأضافت الهيئة، أنه يتعين التأكيد على أن ما ورد بتقرير الإفصاح -الخاص بالشركة - من بيانات ومعلومات يقع تحت المسؤولية الكاملة على عاتق الشركة ومجلس إدارتها ومراقب حساباتها، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن صحة أو دقة أو اكتمال أو إغفال أي من البيانات أو المعلومات التي كان من الواجب تضمينها بالتقرير.

وذكرت الهئية، أن موافقتها على نشر التقرير بأي حال من الأحوال اعتماداً أو تأكيداً لجدوى النشاط التجاري أو الاستثمار في الشركة.

الهيئة العامة للرقابة المالية التداول فيركيم مصر مصر للأسمدة والكيماويات البورصة
