انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 7-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3966 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5100 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5950 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6800 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 47600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 211480 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 340000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.36% إلى نحو 4433 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.