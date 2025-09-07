"العبار" تسعى لطرح "نون" في بورصتي السعودية والإمارات خلال عامين

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد العبار ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نون، في مقابلة مع فاينانشال تايمز، إن طرح أسهم الشركة في البورصة خلال 24 شهرًا أمر منطقي، مع وجود خطط للإدراج في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "من الجيد أن أخصص هذا الربح للمساهمين الحاليين". ؛ بحسب ما نقلته CNBC عربية.

وأضاف العبار، إن الشركة "شبه مربحة" ولديها "العديد من الخطط الرائعة" للعام المقبل، وقال في مقابلته مع صحيفة فاينانشال تايمز: "أرقامنا وحجم أعمالنا تبدو أفضل. وتقنيتنا تبدو أفضل بكثير".

وأوضح العبار، أن نون تتطلع الآن إلى طرح خدمة التوصيل "ذاتية القيادة" في محاولة لخفض التكاليف، مع خطط لاستئجار الروبوتات بدلاً من شرائها مباشرةً.

وأضاف العبار، أن الشاحنات ذاتية القيادة والمركبات ذات العجلات الثلاث ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مضيفًا أن تقليل عدد السائقين بنسبة 50% بحلول عام 2027 سيكون أمرًا رائعًا.

وتابع العبار، أن نون تدرس أيضًا إمكانية التعاون، والمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، لدخول أسواق أخرى، بما في ذلك الهند.