كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والباذنجان، والكوسة، والفلفل، والليمون البلدي، والتفاح المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4.5 و9 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات، و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات، و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشُا.

الكوسة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهن.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و37 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.