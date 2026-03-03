إعلان

هيئة الاستثمار ومجموعة السويدي يبحثان إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة بمصر

كتب : منال المصري

02:24 م 03/03/2026

هيئة الاستثمار ومجموعة السويدي

بحث المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، فإن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة، التي أقرتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخراً، توفر كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر في مكان واحد، مع توفير مقر لدائرة جمركية خاصة بالمنطقة، ما يسهل من عمليات الاستيراد والتصدير للأنشطة التي ترتبط بسلاسل القيمة المُضافة العالمية، سواء كان المنتج النهائي موجه للتصدير أو لتغطية الطلب المحلي.

ويوجد بمصر حالياً 12 منطقة استثمارية عامة تتوزع بين 6 محافظات، وتضم 1273 مشروعاً وتوفر 77.5 ألف فرصة عمل.

وأكد المهندس محمد الجوسقي أن الحكومة المصرية تستهدف استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار في مصر، بعد أن استحوذت استثمارات القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026.

وأضاف المهندس محمد الجوسقي أن منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة لا تتوقف عند مرحلة منح التراخيص فقط، بل تضمن خفض المدد البينية بين طلب التأسيس وخروج المنتج النهائي للأسواق، و كفاءة واستدامة المشروعات بداخلها بأقل مدد وجهود مُمكنة.

هيئة الاستثمار مجموعة السويدي إنشاء أول منطقة استثمارية

