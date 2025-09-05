على خطى "ساويرس".. رجل الأعمال محمد الجارحي يستثمر في الذهب بالسودان

كتبت- دينا خالد:

وقع رجل الأعمال محمد الجارحي ممثلا عن شركة «ديب ميتالز» اتفاقية استراتيجية مع وزارة المعادن السودانية ممثلة في نور الدائم طه، وزير الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان.

وتنص الاتفاقية على الاستكشاف والإنتاج في ثلاثة مربعات امتياز (منجم) كبيرة ومنجم تعدين صغير موزعة في ولايات الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، والقضارف.

واستحوذت شركة "ديب ميتالز" للتعدين علي 85% من منجم أركيديا وانشاء مصنع للمخلفات و مصفى للذهب، بإجمالي استثمارات قدرها 277.3 مليون دولار أمريكي.

وتنص الاتفاقية على التزام الحكومة السودانية عبر وزارة المعادن بتسهيل كافة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتذليل العقبات أمام الشركة، بما يضمن انطلاق المشروع.

وستنفذ شركة «ديب ميتالز» مشروعات للتنمية المحلية في إطار مسئوليتها المجتمعية بما يحقق مردوداً إيجابياً على المجتمعات المستضيفة لمواقع الامتياز (المناجم).

وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري بين السودان والقطاع الخاص، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المعدنية.