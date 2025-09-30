الرقابة المالية تطلق حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني

كتبت- أمنية عاصم:

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، حملة توعوية قومية موسعة تحت شعار " أمن الأول مش هتبدأ من الأول" تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري.

وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لاسيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وتسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية وندعو المواطنين للاستفادة من منافعه بعد معرفة حقوقهم والتزاماتهم، موضحا أن الحملة الإعلانية ممتدة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع بتحسين المفاهيم والمنافع وكيفية الحصول على الخدمة التأمينية من أجل حياة أكثر استقرارا.

وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن إطلاق هذه الحملة يعد خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع المصري، وتوضيح الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق ضمان حملة الوثائق وكافة شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية.

وشدد أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في صناعة التأمين.

وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في محافظات الجمهورية، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، إلى جانب الفعاليات الميدانية.