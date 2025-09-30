وزير البترول يبحث استثمارات شل العالمية في مصر

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع داليا الجابري، رئيسة شركات شل مصر، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ خطط شركة شل العالمية خلال الفترة المقبلة في مصر، في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها في البحر المتوسط.

ووفق بيان الوزراة اليوم تناول اللقاء برامج عمل شركة شل، وخططها لحفر آبار جديدة لتنمية وإنتاج الغاز في البحر المتوسط ، بالإضافة إلى خطط الاستكشاف الجديدة .

كما تم متابعة النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرًا، والتي كانت أحد العوامل المساهمة في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، بعد وضع آبار المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من حقول غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الجديدة للبحث والإنتاج للغاز الطبيعى والإجراءات التحفيزية التي تطبقها وزارة البترول في هذا المجال للتشجيع على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج والتعجيل بتحقيق اكتشافات جديدة .

كما ناقش الجانبان العمل الجاري في إطار الشراكة القائمة في مجمع الغاز الطبيعى المسال بمنطقة إدكو على البحر المتوسط والذى يعد أحد مميزات مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، بما يهدف لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى لمصر وشركائها من هذه البنية التحتية الفريدة.