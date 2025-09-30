زيارات مراكز IWG تزداد 500% في الإسكندرية والغردقة

IWG تضيف 8 مراكز جديدة في مدن ساحلية لتلبية الطلب المتزايد

أبحاث IWG تظهر أن ثلاثة أرباع من الموظفين في المدن الساحلية يرغبوا في العمل من مراكز بالقرب من منازلهم إذا أُجبروا على التنقل اليومي الطويل

إعلان تحريري

في ظل تزايد تبني الشركات لنماذج العمل المرن، شهدت الأشهر الماضية ارتفاع الطلب على مساحات العمل المرن في المدن الساحلية في مصر، حيث يستغل الموظفين مزايا العمل المرن للتواجد قرب الشواطئ خلال فترة الصيف، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة International Workplace Group (IWG)، المزود الأكبر عالمياً لحلول العمل المرن.

بمتابعة زيارات عملاء IWG، كشفت البيانات عن زيادات كبيرة في العديد من مواقعها بالمدن الساحلية، مدفوعة بالطلب المتزايد على العمل بالقرب من الشاطئ، بزيادة تفوق 500٪ بمراكزها في الإسكندرية والغردقة والجونة.

يسهم التبني المتزايد لنماذج العمل المرن للعديد من موظفي الشركات بالعمل من مواقع متغيرة، حيث لم يعودوا ملزمين بالتنقلات اليومية الطويلة للمكاتب المركزية، علاوة على نمو السكان في المدن الساحلية الجديدة مثل العلمين الجديدة والجونة، والنمو السكاني المستمر في المدن الساحلية الكبرى مثل الإسكندرية.

لتلبية هذا الطلب المتزايد، تستكمل IWG تنمية شبكتها عبر توقيع اتفاقيات لإضافة 20 مركزاً جديداً في المدن الساحلية الكبرى مثل Regus ElGouna الذ تم افتتاحه هذا العام، والافتتاح المتوقع لمراكزها في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

أظهرت نتائج بحث آخر أجرته IWG بين الموظفين الذين انتقلوا إلى مواقع ساحلية، أهمية المرونة في حياة الموظفين العملية الجديدة. أشار 78٪ إنهم سيبحثون عن وظيفة جديدة إذا طُلب منهم السفر لمسافات طويلة إلى مكتب في وسط المدينة يومياً، بينما قال 63٪ إنهم انتقلوا بالفعل إلى أدوار أكثر مرونة للحفاظ على أنماط حياتهم المرنة في المدن الساحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يقول 90٪ من الموظفين في المدن الساحلية إنهم أكثر إنتاجية في العمل أثناء عملهم في إطار مرن، حيث يستخدم 69٪ منهم بانتظام مساحات عمل مرنة، كما أشاروا عن تحسن جودة حياتهم للأفضل (75٪) ونمط حياة صحي (68٪) وتوازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية (67%).

علق مارك ديكسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IWG: "تعد المدن الساحلية ضمن أكثر الأماكن المرغوبة للعيش عالمياً، لكنها كانت في السابق بعيدة عن متناول العديد من الأشخاص بسبب التكلفة الباهظة للتنقلات اليومية إلى مراكز المدن. مع استمرار الشركات في تبني نماذج العمل المرن، يتسنى للموظفين العمل بالقرب من منازلهم واستغلال وقتهم بشكل أفضل، مما يمكنهم من الإقامة والعمل في هذه المجتمعات المرغوبة. ولذا، نقوم بتوسيع شبكتنا لتشمل مدنًا مثل الإسكندرية والجونة وغيرها، مما يمكّن عملاءنا من العمل قرب الشاطئ."

وأكمل "نشهد أيضاً نموًا قويًا في الطلب على مساحات العمل المرنة في المواقع الساحلية والضواحي. تستمر شبكتنا في التوسع لدعم الشركات التي تتطلع إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتمكين فرقها من العمل حيث تكون أكثر فاعلية ".