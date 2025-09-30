سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 29-9-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، ليصل إلى مستوى قياسي جديد للمرة الثانية خلال اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5875 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5140 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4406 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3427 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2448 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 182711 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 41120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.67 % إلى نحو 3822 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.