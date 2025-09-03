وزارة الطاقة الإماراتية تشارك في معرض مصر للطاقة

كتبت- دينا كرم:

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لأول مرة في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض مصر للطاقة، الذي يقام بالتزامن مع الدورة الخامسة من معرض فايركس مصر 2025 في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر بالقاهرة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لدفع مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمعرض كمنصة إقليمية رائدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأكد أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه ، أن مشاركة الوزارة في معرض "مصر للطاقة " ومعرض "فايركس" تعكس التزام دولة الإمارات بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية الذكية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعد فرصة محورية للتواصل مع صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء المنطقة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة.

وتابع الكعبي، أن المشاركة في هذا المعرض تنبع من حرص الوزارة على الإسهام في الفعاليات الإقليمية الرائدة التي تعد منصات استراتيجية لاستعراض أحدث الحلول والابتكارات في قطاع الطاقة.

ويشكل الحدث فرصة مهمة لمناقشة الحلول التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز استدامة البنية التحتية، بما يتماشى مع أهدافنا الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031."

ويضم المعرض 7 مؤتمرات متخصصة وجلسات تفاعلية بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا دوليًا وإقليميًا، إلى جانب أكثر من 50 جلسة نقاشية.

ويهدف المعرض إلى دعم جهود التحول في مجال الطاقة وتعزيز معايير السلامة الصناعية في مصر وأفريقيا، وتحت شعار "دفع الابتكار وتعزيز القدرة على التكيف في مختلف مراحل سلسلة قيمة الطاقة "، سيسلط المعرض الضوء أيضًا على الخطط الوطنية لمصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بدعم من تمويل حكومي كبير، إلى جانب أحدث تقنيات الطاقة الذكية وحلول السلامة الصناعية.