خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيضوالأسمنت والذهب يواصل الصعود

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الليمون، والكابوريا، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض اللحوم .. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

قفز 56 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الأربعاء