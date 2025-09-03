انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:



انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، و 12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.88 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.87 جنيه للشراء، و 12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.91 جنيه للشراء ، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.90 جنيه للشراء، و 12.95 جنيه للبيع.





