مصراوي- وكالات:

خرجت مجموعة "بيركشاير هاثاواي" التي يقودها المستثمر الشهير وارن بافيت من قائمة مساهميها في شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية، بعد أن باعت كامل حصتها التي بدأت في شرائها عام 2008، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأسواق، وفقًا لما أكدته الشركة.

وفي منشور على منصة "ويبو" الصينية، قال "لي يونفي" مدير العلاقات العامة في "BYD": "البيع والشراء في سوق الأسهم أمر طبيعي... نشكر وارن بافيت والراحل تشارلي مونجر على دعمهم ورفقتهم طوال 17 عامًا"، حسبما نُشر على موقع "العربية".

أرباح خيالية

من جانبها، أكدت "ستيلا لي"، نائبة الرئيس التنفيذي لـ"BYD"، أن بافيت ومونجر "أحبا الشركة وإدارتها"، وذلك في مقابلة مع شبكة "CNBC". وأضافت: "لكنهم مستثمرون، والبيع جزء من عملهم، وليس لأنهم لم يعودوا يحبوننا".

أما "ألفريدو ألتافيلا"، المستشار الخاص لـ"BYD"، فقال لوكالة "رويترز" إن بافيت حقق أرباحًا تعادل 20 ضعف رأس المال الذي استثمره، واصفًا الخطوة بأنها "ما تفعله بيركشاير هاثاواي في الأساس: تشتري، تربح، ثم تبيع".

الأسواق لا تتقبل بسهولة

ورغم هذه التطمينات، تراجعت أسهم "BYD" بأكثر من 6% في بورصة هونج كونج الأسبوع الماضي، وهي منخفضة بأكثر من 28% منذ بداية العام، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو.

وقد خفضت الشركة هدف مبيعاتها لعام 2025 بنسبة 16%، وقلصت الأسعار حتى نهاية العام، وأبطأت الإنتاج، كما سجلت أول انخفاض ربعي في الأرباح منذ أكثر من ثلاث سنوات.

في اليابان.. بيركشاير ترفع حصتها

بينما تغلق "بيركشاير" ملف استثمارها في الصين، تواصل التوسع في اليابان، حيث أعلنت شركة ميتسوي أن بيركشاير رفعت حصتها لتتجاوز 10% من حقوق التصويت، بعد أن كانت 9.8% في مارس الماضي.

وفي الوقت نفسه، كشفت شركة ميتسوبيشي أن حصة بيركشاير ارتفعت إلى 10.2%، وسط توقعات بأن ترتفع حصصها في شركات يابانية أخرى مثل إيتوتشو، ماروبيني، وسوميتومو.

اقرأ أيضًا:

عودة المدارس ترفع مبيعات الأحذية والحقائب بـ 70%

الرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر": نخطط لإطلاق صناديق جديدة والتوسع في دبي والسعودية (حوار)

نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر