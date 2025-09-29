إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : مصراوي

10:26 ص 29/09/2025

أسعار الدواجن

كتبت- دينا كرم:

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 95.6 جنيه، بزيادة 9.79 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.83 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.38 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

