تناول محمد فريد رئيس الرقابة المالية خلال اجتماع اليوم مع رؤساء تحرير الصحف بحضور مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام آخر تطور الأرقام لسوق المال المصري.

وأشار خلال استعراضه بعض البيانات أن رأس المال السوقي للبورصة حقق نموًا بنسبة 308.4% خلال 10 سنوات الماضية، ليصل إلى 2.463 تريليون جنيه في أغسطس 2025، مقارنة بنحو 603 مليارات جنيه في عام 2016، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري وتزايد جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

ووفقًا للبيانات، تطور رأس المال السوقي خلال السنوات 10 الماضية:

- 2016 بلغ نحو 603 مليار جنيه.

- 2017 بلغ نحو 826 مليار جنيه.

- 2018 بلغ نحو 751 مليار جنيه.

- 2019 بلغ نحو 709 مليارات جنيه.

- 2020 بلغ نحو 651 مليار جنيه.

- 2021 بلغ نحو 766 مليار جنيه.

- 2022 بلغ نحو 961 مليار جنيه.

- عام 2023 بلغ نحو 1.75 تريليون جنيه.

- 2024 بلغ نحو 2.170 تريليون جنيه.

- 2025 بلغ نحو 2.463 تريليون جنيه (بنهاية شهر أغسطس).