وقعت مجموعة "السعودية" مذكرة تفاهم مع شركة "لووب السعودية"، الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري وتقديم الحلول المستدامة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها.

يضع هذا الاتفاق أساسًا لتطوير بنية تحتية متطورة، تعمل على دعم ممارسات الاقتصاد الدائري، وتنفيذ برنامج شامل لإدارة النفايات في كافة شركات المجموعة وعملياتها، بهدف خفض البصمة الكربونية. وقّع مذكرة التفاهم مساعد مدير عام مجموعة السعودية للاستدامة مريم تلمساني والرئيس التنفيذي لشركة لووب السعودية علي باخلقي.

تُركز هذه الشراكة على تقييم مصادر النفايات الحالية، وتصميم استراتيجية "صفر نفايات" كأول مبادرة من نوعها على مستوى المجموعة، إلى جانب إطلاق مبادرات لإعادة التدوير، وتوفير بنية تحتية لجمع النفايات ومعالجتها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للموظفين والمجتمع، ومتابعة الأداء باستمرار، والتحضير للحصول على شهادة "صفر نفايات" الدولية في مجال إعادة التدوير.

وكمبادرة أولى لتوقيع الاتفاق، جرى تسليم نحو 6,000 زي رسمي لأطقم الطائرات بهدف إعادة تدويرها خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم.

وفي معرض كلمتها، قالت مريم تلمساني إن "مجموعة السعودية تعمل على تعزيز استراتيجية الاستدامة، بدءًا من تحسين كفاءة التشغيل، ومرورًا بدعم المحتوى المحلي، وحتى إطلاق مبادرات نوعية، وبناء شراكات عالمية. هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفاتنا واسعة النطاق للاستدامة داخل المملكة وعالميًا".

وصرّح علي باخلقي بأننا "نفخر بإبرام شراكة مع مجموعة السعودية لإطلاق مبادة ستعمل على إعادة تعريف إدارة المخلفات. معًا، سنعمل على ترسيخ ثقافة الاقتصاد الدائري والاستدامة عبر تقديم برامج توعوية وحلول عملية، تتوافق تمامًا مع أهداف المملكة ورؤية السعودية 2030".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "السعودية" تلعب دورًا فاعلاً في دفع استراتيجيات الاستدامة في قطاع الطيران، إذ تضمنت جهودها الحثيثة مشاركات فاعلة في لجان وطنية ودولية، تُعنى بصياغة سياسات وأنظمة الاستدامة، والانضمام إلى مبادرة "السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني" التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مجموعة من المبادرات التشغيلية، أبرزها تحديث أسطولها بطائرات أكثر كفاءة، وخفض استهلاك الوقود، والتحول إلى استخدام المعدات الكهربائية الأرضية، ودعم البرامج المجتمعية. كما أطلقت مجموعة "السعودية" مبادرات للتوعية بالاستدامة، وتؤدي دورًا فاعلًا في جهود تحالف "سكاي تيم"، الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في صناعة الطيران.