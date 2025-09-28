إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

كتب – أحمد الخطيب:

01:22 م 28/09/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والكابوريا، والطماطم، والجبن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار مواد البناء أسعار الأسماك أسعار الخضروات والفاكهة أسعار السلع الأساسية سعر الذهب اليوم

