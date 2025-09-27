خطوات يجب اتباعها عند شحن عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع

يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع، والتي تتطلب شحن الرصيد بشكل دوري لضمان استمرار الخدمة، ولتفادي أي أعطال أو مشكلات أثناء عملية الشحن أو بعدها، وضعت شركات الغاز مجموعة من التعليمات التي يجب الالتزام بها بدقة.

ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير الخطوات الأساسية الواجب عليك اتباعها قبل شحن عداد الغاز مسبق الدفع:

1 إدخال الكارت في العداد قبل التوجه للشحن للتأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح.

2 التوجه لشحن الكارت فور سماع صافرة الإنذار التي تنبه باقتراب نفاد الرصيد.

3 إغلاق جميع محابس الغاز جيدًا قبل البدء بعملية الشحن حفاظًا على الأمان.

4 الانتظار لمدة خمس دقائق قبل إعادة تشغيل الغاز بعد الشحن.

5. في حالة ظهور رسالة " "Gas Offانتظر 5 دقائق إضافية، وإذا استمرت الرسالة، انتظر نصف ساعة قبل المحاولة من جديد.

6. إذا لم يرجع الغاز للعمل بعد ثلاث محاولات متتالية، يجب الاتصال بخدمة الطوارئ فورًا للتعامل مع المشكلة أو لشركة الغاز التابع لها.

